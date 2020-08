De Rapencross in Lokeren blijft dan toch de opener van het veldritseizoen

"In de huidige coronaomstandigheden kunnen we niet anders dan zonder publiek te organiseren. Ook al is dit een financiële aderlating."

"Wij zijn blij dat we alsnog de Rapencross mogen organiseren, zij het dan zonder publiek of VIP's, noch jeugdwedstrijden", vertelt organisator Bram De Brauwer.

De datum van de Rapencross blijft behouden op 26 september. Net als de locatie in het Park ter Beuken. Publiek is echter niet welkom en de crossen voor de nieuwelingen en junioren worden geannuleerd.

Begin deze maand kon u op onze site nog lezen dat de veldrit in Lokeren werd afgeschaft. De burgemeester verbood toen de wedstrijd omwille van het coronavirus. Enkele weken later is de kar opnieuw gekeerd.

"Wij hebben er zo lang voor gevochten om van de Rapencross de opener van het veldritseizoen te maken. Dat maakt het publicitair zeer belangrijk allemaal. We zouden niet graag hebben dat er kapers op de kust komen en onze datum afnemen."

"Vandaar dat wij absoluut wilden dat er een cross was op 26 september", legt De Brauwer uit. Ook omdat in 2023 het Belgisch kampioenschap veldrijden in Lokeren plaatsvindt.

"Juist daarom willen we ook dit jaar organiseren. We willen alle mogelijke generale repetities hebben in aanloop naar dat BK. We kunnen zo eventueel nog schaven waar nodig zodat de titelstrijd in de beste omstandigheden kan verlopen."

"Het is natuurlijk bijzonder jammer dat we dit jaar moeten organiseren zonder publiek. De Rapencross leeft bij de mensen hier. Wij zijn alvast heel blij dat er alsnog een cross komt dit jaar, ook al is dit onder zeer strenge coronamaatregelen", besluit de organisator.