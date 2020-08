Bora-Hansgrohe verandert selectie niet en neemt Schachmann en Buchmann mee

Emanuel Buchmann kwam ten val in de Dauphiné, Maximilian Schachmann werd aangereden in het slot van de Ronde van Lombardije.

De Duitse nummer 4 van vorig jaar in de Tour kwam er relatief goedkoop vanaf met schaafwonden en kneuzingen, de intussen ex-Duitse kampioen brak zijn sleutelbeen.

Bora-Hansgrohe vreesde zijn twee kopmannen kwijt te raken, maar het duo raakt opgelapt.

"Dit is een zure terugslag geweest", zegt Buchmann. "Ik dacht dat ik de Tour moest vergeten toen ik niet meer kon rechtstaan na mijn val."

Buchmann blijft ondanks zijn groen licht met twijfels achter. "In de tweede rit trekken we de bergen al in. Ik kan de Tour vanaf nu enkel dag per dag bekijken."

Ook Schachmann is dus vrij verrassend fit genoeg bevonden. "Ik ben tevreden dat mijn ploeg het vertrouwen bewaart en me de kans geeft om te koersen. Ik hoop dat ik echt kan koersen en de pijn kan verdragen."