Bayern-huurling Coutinho snakt naar Camp Nou: "Barcelona is altijd mijn droomclub geweest"

Philippe Coutinho vierde met Bayern München de voorbije weken de treble: het kampioenschap en de beker in Duitsland en gisteren dus ook de Champions League. Hij was wel geen vaste basiskracht.

Bayern betaalde vorig jaar een huursom van 8,5 miljoen euro aan Barcelona. De Duitse grootmacht is echter niet van plan om de vastgelegde afkoopsom van 120 miljoen euro voor de Zuid-Amerikaan over te maken.

En ook de Braziliaan wil en zal Bayern verlaten. "De finale zondag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain was mijn laatste wedstrijd in het shirt van die club", vertelde hij aan de Braziliaanse pers.

"Barcelona is altijd mijn droomclub geweest. Ik heb heel veel zin om terug te gaan. Ik wil schitteren voor Barça."

Het is nog onduidelijk wat de plannen van nieuwbakken coach Ronald Koeman zijn met Coutinho, die in januari 2018 een contract tot 2023 ondertekende bij Barcelona.

Zijn toenmalige club Liverpool ontving circa 120 miljoen euro voor hem en bedong daarnaast ook nog een aantal lucratieve bonussen.