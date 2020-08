Alaphilippe en Bennett zijn speerpunten van Deceuninck-Quick Step in Tour

De Denen Kasper Asgreen en Michael Mørkøv, de Tsjech Zdenek Stybar en de Luxemburger Bob Jungels vervolledigen de selectie van het team van Patrick Lefevere.

"Julian en Sam zijn de kopmannen", blikt sportdirecteur Tom Steels vooruit. "Voor Julian wordt het heel moeilijk zijn Tour van vorig jaar te herhalen, maar dat hoeft ook niet." Alaphilippe reed toen 2 weken in het geel en speelde tot het eind mee voor de eindzege. Uiteindelijk eindigde hij vijfde.

"We bekijken het met hem van dag tot dag. Er zijn een aantal kansen voor hem, maar we denken zelf niet aan een scenario zoals vorig jaar."

"Met Sam hebben we een kandidaat voor de overwinning in de massasprints, geen makkelijk onderdeel gezien de ongelukken de voorbije weken. Ik denk dat er wel slechts 4 echte sprints zullen zijn in 3 weken Tour."

"Michael is de lead-out voor Sam in de laatste kilometers", ging Steels verder. "En ook Kasper en Styby zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Die laatste 2 mogen ook meegaan in ontsnappingen. Bob en Dries van hun kant moeten Julian dan weer bijstaan. Beiden hebben veel ervaring daarin. Tim tot slot zal doen wat hij het best kan: de wedstrijd controleren. Tim is een knecht van wereldklasse."