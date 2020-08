UEFA is enthousiast over Final 8-format: "Moeten toekomst ervan bespreken"

"Dit is dus iets om in de toekomst over na te denken. Ik denk dat we daar in september en oktober een serieus gesprek over moeten voeren."

"Als een van de teams nu scoort, moet het andere team daar direct iets tegenover zetten. Normaal gesproken is die druk er niet, omdat ze het in de 2e wedstrijd nog recht kunnen zetten."

"Het is wel vrij ingewikkeld om een Final 8 in de kalender te integreren. Maar we onthouden dat de mensen opwindende matchen willen zien. Over 1 wedstrijd kan elk team een ander team kloppen in de Europa en Champions League."

Het format zal evenwel niet zomaar definitief worden. Ceferin zal zich eerst breed laten adviseren. "De pandemie dwong ons om het op deze manier te doen, maar uiteindelijk zien we dat we iets nieuws hebben ontdekt. En het is iets heel interessants."

Door corona ruilde de UEFA dit seizoen de traditionele kwartfinales en halve finales met heen- en terugwedstrijden voor een format met 8 ploegen op 1 plaats met 1 match per fase. "Ik moet zeggen dat dit systeem met 1 match mij interessanter lijkt dan het vorige met 2 matchen", vertelde Ceferin aan de pers voor de Champions League-finale in Lissabon.

"Minder matchen, maar waarde kan hoger zijn"

Ceferin is niet beducht voor een financieel verlies voor de UEFA, als het aantal matchen wordt gereduceerd. "Ook al heb je minder matchen, de waarde kan hoger zijn als je de zaak goed promoot. Mijn vrienden binnen en buiten het voetbal bellen en sms'en me, want ze vinden dit systeem allemaal heel aantrekkelijk. Er is minder tactiek."

De Europa League werkte zijn competitie af in het Duitse Ruhrgebied in de steden Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen, de Champions League ging in de Portugese hoofstad Lissabon door.

De Portugese politie kon dat wel alleen omdat in deze coronatijden geen supporters toegelaten zijn en ze de orde dus niet hoeft te handhaven in de straten.

Een Final 4-format in 1 stad zou praktischer zijn, beseft Ceferin. "Je staat dan 1 week volledig in de belangstelling van de hele wereld. Dat zou een fantastische zaak kunnen zijn, maar dat moeten we dus bekijken. De kalender is heel complex. Voetballers spelen bijna 365 dagen per jaar. Als we het doen, moeten we goed nagaan hoe we het doen."