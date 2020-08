Steven Van Broeckhoven pakt zilver op WK windsurfen freestyle

In 2011 was Van Broeckhoven 's werelds beste. Dit weekend moest hij thuissurfer Balz Müller laten voorgaan. Het brons was met Michael Näf voor nog een Zwitser.

"Het meer staat bekend om zijn thermiekwind", legt Van Broeckhoven uit. "Ik deed hier mee in de nieuwe discipline Foil Freestyle. Dan doen we freestylemoves met een hydrofoil. We zweven over het water en doen trucjes."