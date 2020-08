Sportieve Persoon: "Deze keer respecteer ik beslissing, Taylor was beter"

Herbeleef de kamp van gisteren hier.

Naar de revanchekamp werd fel uitgekeken door Persoon en boksminnend België. In New York verloor Persoon nipt op punten met 95-95, 96-94, 96-94, maar zijzelf en de meeste volgers vonden dat onterecht. Gisteren in de tuin van de promotor van Taylor was het puntenverschil duidelijker: 98-93, 96-94, 96-94. Persoon had fysiek de bovenhand en belegerde Taylor, de Ierse kwam eleganter uit de hoek en koos meer haar momenten.

De 34-jarige Taylor bleef zo ongeslagen in 16 kampen. "Nu was mijn zege duidelijker, al was Persoon andermaal een heel lastige tegenstandster", reageerde de olympische kampioene bij Sky Sports. "Wat je ook doet, ze blijft maar komen. Ik wist dat ik tot het uiterste zou moeten gaan."

"Ik bleef mijn stijl trouw en dat hielp me erdoor: ik raakte haar met zuivere slagen, al bleef ze maar aanvallen. Ik ben blij dat ik de kamprechters toch heb kunnen overtuigen, daarmee is de discussie over ons eerste gevecht ook van de baan. Het waren 2 geweldige kampen voor het vrouwenboksen."