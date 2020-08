Romelu Lukaku na verloren Europa League-finale: "Ik was woest"

Vrijdagavond speelde Romelu Lukaku met zijn Italiaanse club Inter de finale van de Europa League. Ook tegen Sevilla scoorde hij (0-1 vanaf de stip), maar in de slotfase werd de aanvaller de antiheld toen hij de 3-2 in eigen doel werkte.

Pas twee dagen later laat een erg ontgoochelde Lukaku een eerste keer van zich horen. "Ik wil graag iedereen bedanken voor het voorbije seizoen. Het was een eer om een club te vertegenwoordigen waar ik al van kindsbeen af voor supporterde", begint de Rode Duivel op Instagram.

"Wat in de finale gebeurd is, heeft me woest gemaakt, maar ik zal terugvechten", belooft Lukaku. "Ik heb nooit een makkelijk leven gekend en zoals jullie weten zal ook dit me alleen maar sterker maken."

"Een ding staat vast", besluit de topaanvaller zijn bericht. "Deze finale zal ons ook beter maken als team!"