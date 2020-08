Matchwinnaar Kingsley Coman: "Ik heb een beetje hartpijn voor PSG"

Kingsley Coman ontpopte zich tot de held van de Champions League-finale met een rake kopbal in de 59e minuut.

"Dit is ongelooflijk. Ik voel me heel gelukkig, maar ook verdrietig voor Parijs. Ze hebben een fantastisch parcours afgelegd", zegt Coman.

De 24-jarige Parijzenaar kreeg zijn jeugdopleiding bij PSG. "In mijn hart was ik vandaag voor 100 procent een Bayern-speler, want ik ben op en top professional."

"Maar ik zal er niet over liegen: als ik de teleurgestelde gezichten van de PSG-spelers zie, heb ik ook een beetje hartpijn."

"PSG heeft een supermatch gespeeld net als wij. Ik denk dat het een mooie finale was, we zijn echt gelukkig."