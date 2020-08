Kompany na gelijkspel: "Ik wil 0% angst zien, ze moeten met plezier voetballen"

"Ik wil 0% angst zien, daarom ben ik hier ook"

Een 1-1-gelijkspel. Daarmee moet Vincent Kompany het doen bij zijn debuut als coach van Anderlecht. Lang leek hij opweg naar een (matige) overwinning, maar in het ultieme slot kreeg hij het deksel nog op de neus.

"Het is spijtig genoeg geen exacte wetenschap", vertelt Kompany na de wedstrijd. "We zaten goed in de match, we hadden de tweede bal en er was veel pressing. Alleen waren er niet zoveel kansen als we wilden. Maar 2 minuten voor het einde werden we bang."

Anderlecht sloot de wedstrijd wel af met 76% balbezit. "We moeten leren uit deze wedstrijd", weet Kompany. "Eigenlijk bestaat er een evenwicht: de wedstrijd tegen KVM moesten we verliezen, vandaag moesten we winnen. We zochten vandaag veel vaker de diepte op, misschien niet altijd met de goeie kwaliteit."

"Op het einde is het dan afhankelijk van ofwel kwaliteit ofwel de vorm van de dag. En ik geloof dat we nog steeds voldoende kwaliteit hebben voorin. Mijn bericht naar de jongens toe is dat ze dit nu als motivatie gebruiken voor de komende week. Om het met moed en energie aan te pakken. Ik wil 0% angst zien, daarom ben ik hier ook. Dat is mijn rol. Zij moeten voetballen, met plezier."