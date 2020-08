Freddy De Kerpel: "Voor mij won Persoon nipt met 1 puntje"

De Kerpel verklaart zijn mening over de kamp nader: "Taylor was preciezer en de slagen die ze gaf, waren zuiverder. Delfine miste veel slagen, maar ze heeft ook 10 keer meer slagen. Ik verklaar me nader: als zij 10 keer slaat, mist ze er 6, maar ze raakt Taylor 4 keer. Taylor slaat 2 keer en dat is 2 keer raak."

"Het is misschien geen perfecte vergelijking, maar Delfine was de hele wedstrijd in de aanval op Taylor. Voor mij wint ze heel nipt met 1 puntje."

"Ik vind de nederlaag dan ook niet helemaal terecht. Wat je wel kan zeggen, is dat Delfine een beetje te onbesuisd heeft gebokst. Ze moest snel starten en dat heeft ze gedaan, maar op bepaalde momenten was het slordig, zonder goeie voorbereiding van links, waardoor ze regelmatig zwaar gecounterd werd."

"Vanaf de 2e ronde was ze ook zwaar getekend onder haar oog en was er die gebroken neus. Het uitzicht daarvan heeft natuurlijk veel invloed gehad op de scheidsrechters."

"Delfine valt de hele tijd aan, Taylor wordt constant in de verdediging gedrukt en moet veel slagen incasseren, veel meer dan Delfine. Eén scheidsrechter geeft 5 punten verschil, dat is 5 ronden verschil, dat is onmogelijk. Zelfs als ik sommige twijfelgevallen aan Taylor geef, kom ik toch nog altijd uit aan een overwinning met 1 ronde verschil voor Delfine."

De Kerpel denkt dat het "thuisvoordeel" speelde: "De kamp was in de achtertuin van de promotor van Taylor. In boksen heb je altijd die subjectieve beslissingen. Ik zal niet zeggen dat het kwaadwillig is, al kan je daar soms aan twijfelen."