Deceuninck-Quick Step controleert, maar Nizzolo triomfeert in Italiaans kampioenschap

Bekijk hoe Nizzolo naar de zege snelt

Jonge Bagioli fluit Ulissi telkens terug

Tussen Bassano del Grappa en Cittadella kon het Italiaans kampioenschap twee kanten opgaan.

De enige klim per ronde La Rosina (2,9 km en 6% gemiddeld) was ideaal als trampoline voor de aanvalslustige klimmers.

Fausto Masnada reed voor het eerst in het shirt van Deceuninck-Quick Step en wou de finale niet afwachten. Met net als bij Ballerini, De Marchi, Ciccone en Formolo werd zijn poging ingedijkt.

Op de klim die ook bezaaid was met kasseitjes bleef een uitgedunde groep over. Toen kattenrappe mannen zoals Nizzolo en Colbrelli weer kwamen aansluiten, stortte Ulissi zich tot 2 keer toe in het offensief in de laatste 5 km.

Maar Deceuninck-Quick Step-jonkie Andrea Bagioli floot Ulissi terug. Knap werk van de neoprof, die het bedje spreidde voor zijn snelle ploegmaat Ballerini.

Colbrelli ging als eerste de sprint aan, maar werd overvleugeld door Ballerini. Nizzolo had zijn jump het best van iedereen getimed en zoefde voorbij Ballerini. Ook in 2016 ging Nizzolo al met de Italiaanse tricolore aan de haal.