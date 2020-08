"Victor Campenaerts zal ontgoocheld zijn met zilver of brons op het EK"

"Heuvelachtige parcours ligt Campenaerts"

Donderdag finishte Campenaerts nog als tweede in het BK tegen de klok na Wout van Aert, die op het EK in Plouay één van de vele afwezigen is door de moeilijke ligging op de nieuwe wielerkalender.

"Het BK winnen is dit seizoen misschien wel moeilijker dan de Europese titel pakken", zei Campenaerts donderdag. Dat beaamt bondscoach Rik Verbrugghe: "Het BK was dit jaar van een hoger niveau. En Victor had maar dertig seconden achterstand op Wout. Dan mag je op dit EK wel met ambitie starten, denk ik."

"Er is op een kampioenschap maar één plek die telt. Dat was op het BK zo, en ook op dit Europees kampioenschap is dat het geval. Enkel de titel telt. Victor moet kunnen strijden voor het podium, maar finisht hij uiteindelijk als tweede of derde, dan zal hij toch ontgoocheld zijn."

Campenaerts verkende gisteren het parcous in Plouay en was achteraf een tevreden man. "Het heuvelachtige parcours past hem perfect", zegt de bondscoach nog. "En Victor kan zowel een lange tijdrit als deze opdracht van 25 kilometer aan. Dat maakt weinig uit."