"Invincible Freddie" Ljungberg trekt de deur bij Arsenal achter zich dicht

Ljungberg was assistent-trainer van Mikel Arteta. Vorige winter was hij na het ontslag van Unai Emery en voor de komst van Mikel Arteta ook even hoofdcoach. Hij zat zes wedstrijden in de dug-out, maar won er slechts één van.

"Ik ben sinds 1998 bij deze club betrokken en ben dankbaar voor alle kansen die ze me hebben gegeven, als speler en als coach", zegt Ljungberg.

"Ik wens Mikel en het hele team veel succes voor het komende seizoen. Dank ook aan de fans voor hun constante steun en dat ze altijd aan mijn zijde hebben gestaan."

In zijn spelerscarrière was Ljungberg een bepalend lid van "The Invincibles", het Arsenal-team dat in 2004 landskampioen werd zonder één verliespartij. Ook in 2002 won hij de Premier League en werd hij verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland.