Van der Heijden vervangt Kastelijn bij 777, mist NK door positieve coronatest

Ook Kastelijn en Van Alphen in quarantaine

De positieve test van Van der Heijden is ook slecht nieuws voor Yara Kastelijn en Aniek van Alphen. Zij verkenden dinsdag, de dag voor de test, mee het parcours van het NK op de weg met Van der Heijden en moeten ook in quarantaine.

"Van der Heijden vertoont geen symptomen van besmetting, maar testte wel positief op COVID-19", gaf haar nieuwe team aan. "Op aangeven van de teamartsen werden de voorziene procedures in werking gezet en de nodige quarantaines voorzien."

"Rustig groeien bij Team 777"

Eerder vandaag maakte Van der Heijden bekend dat ze volgend seizoen voor Team 777 zal crossen. In het team van de broers Roodhooft vervangt ze Europees kampioene Kastelijn, die naar Creafin-Fristadts trok.

Van der Heijden, twee jaar geleden wereldkampioene bij de beloften, kijkt erg uit naar haar nieuwe avontuur. "Bij Team 777 kan ik in de schaduw van Annemarie Worst en Alice Maria Arzuffi rustig opbouwen. Dat is meteen ook de reden waarom we een contract hebben afgesloten van één jaar."

"Ik wil de tijd en ruimte om rustig verder te groeien aangezien ik mij nog niet helemaal klaar voel voor een leidende rol."