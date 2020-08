Toupalik klopt Stybar in de sprint, Juraj Sagan is Slovaaks kampioen

In Mlada Boleslav (Tsjechië) werkten de de Tsjechische en Slovaakse renners gezamenlijk hun nationaal kampioenschap af.

De regen maakte de titelstrijd extra zwaar. In de finale waren de Tsjechische favorieten Stybar en Vakoc mee in een kopgroep van 5 lieden.

Toupalik zette 250 meter voor de streep zijn eindsprint in. Stybar zat in het wiel, maar geraakte niet meer over zijn 10 jaar jongere landgenoot. Op de 3e plaats eindigde Vakoc.

Ruim een minuut na Toupalik kwam Juraj Sagan als 12e binnen. Goed voor zijn 4e Slovaakse titel in 5 jaar tijd. Broer Peter, die over een week aan de Tour-start staat, was er vandaag niet bij.