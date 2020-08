Novak Djokovic: "Had al voor afzegging Nadal beslist om US Open wel te spelen"

De komende dagen pikt Novak Djokovic (33) de draad weer op met het toernooi van Cincinnati, dat voor de gelegenheid in New York plaatsvindt. Daarna wil hij voor de 4e keer in zijn carrière de US Open winnen (na 2011, 2015 en 2018), een toernooi zonder titelverdediger Rafael Nadal en Roger Federer. De eerste vindt het niet opportuun om de oversteek te maken, de tweede herstelt van een knieblessure.

"Ik had al langer beslist om de US Open wel te spelen", vertelt Djokovic. "De afzegging van Nadal heeft daar niks mee te maken. Het liefst wilde ik op hardcourt mijn eerste wedstrijden spelen, het is de ondergrond waar ik me het best op voel. En ik speel de US Open gewoon graag."

Of de weg naar de titel in New York nu open ligt, betwijfelt hij. "Dat zou van weinig respect getuigen voor spelers zoals Thiem, Tsitsipas of Medvedev. Zij kunnen ons allemaal aan", denkt Djokovic.

"Na een half jaar zonder toernooien is het ook afwachten hoe we op het terrein staan. We zullen ook geen handdoeken meer krijgen van de ballenjongens en -meisjes, die moeten we nu zelf oppikken. Het zal de matchen alleen maar langer maken", gelooft hij.