Junior Edmilson bezorgt zijn Qatarese club de titel, nu naar Brugge?

Emilson verlengde zijn contract bij Al-Duhail pas tot 2024, maar toch liet hij weten open te staan voor een terugkeer naar de Jupiler Pro League. Club Brugge zou de beste kaarten in handen hebben om hem in te lijven. Het zou gaan om één jaar huur, met aankoopoptie van 15 miljoen euro.

Op Instagram poste Emilson een afbeelding met daaronder het bijschrift "No Sweat No Glory" na de gewonnen titel. (Toevallig) Ook de slogan van... Club Brugge. Zien we hem binnenkort in blauw-zwarte kleuren?