Ineos trekt renners terug uit Italiaans kampioenschap na positieve coronatest Basso

In Veneto vindt morgen de strijd om de Italiaanse kampioenentrui plaats. Maar dat zal zonder de Italianen van Ineos zijn.

Leonardo Basso testte dinsdag nog negatief op het coronavirus, maar vandaag legde hij wel een positieve test af.

"Basso ging vanmorgen trainen met de andere Italianen van de ploeg, namelijk Filippo Ganna, Salvatore Puccio en Gianni Moscon. Daarom hebben we beslist dat de 4 renners nu 2 weken in quarantaine moeten gaan. Dat is in lijn met ons protocol."

Ook 4 stafleden zullen in quarantaine gaan. "Hoewel ze mondmaskers droegen, afstand hielden en de andere maatregelen volgden, willen we voorzichtig zijn", besluit Ineos.