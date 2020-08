Guus Hiddink (73) is de nieuwe bondscoach van Curaçao

Een jaar nadat hij moest opstappen bij de Chinese olympische ploeg stort Guus Hiddink zich in een nieuw avontuur.

De 73-jarige Nederlander tekende een contract bij Curaçao (FIFA-80) tot en met het WK van 2022 in Qatar.

"Het ligt misschien niet voor de hand, maar het was moeilijk om "neen" te zeggen", reageert Hiddink bij FOX Sports. "Curaçao heeft de laatste jaren goede stappen gezet en ik wil de spelers en staf graag helpen nog een treetje hoger te komen op de internationale ladder."

Bij Curaçao beschikt Hiddink over onder meer over de broers Juninho (Huddersfield) et Leandro Bacuna (Cardiff).