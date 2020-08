Blijft Antonio Conte bij Inter na opdoffer? "Standpunten lopen uiteen"

"Geen wrevel"

Het is geen geheim dat Conte en het bestuur van de Italiaanse topclub niet altijd op dezelfde lijn lagen in het eerste seizoen van de coach bij Inter.

Of hij ook volgend seizoen langs de zijlijn staat liet Conte dan ook in het midden na de verloren finale tegen Sevilla.

"We keren nu terug naar Milaan, nemen dan enkele dagen vrij. We zullen bij elkaar gaan zitten en het seizoen op een rustige manier evalueren. We zullen spreken over de toekomst van Inter, met of zonder mij", zei hij na de opdoffer bij Sky Sports.

"Het is in alle aspecten een zwaar seizoen geweest. De beste beslissing voor Inter moet worden genomen. Er is geen wrevel, de standpunten lopen alleen uiteen."