1e nederlaag voor Van Vleuten in 2020, Van der Breggen is Nederlands kampioene

Toen Annemiek van Vleuten op 35 kilometer van de streep aan de boom schudde, leek haar veroveringstocht naar de driekleur ingezet. Maar dichter bij vroege vluchter Anna van der Breggen sloop Van Vleuten niet.

Van der Breggen had al vroeg in de race het ruime sop gekozen in de gietende regen. Samen met haar ploeggenote Jip van den Bos en Anouska Koster verzamelde ze bijna 3 minuten voorsprong.

De VAM-berg, een kunstmatige berg met stijgingspercentages tot 24%, was de scherprechter op de plaatselijke rondes. En het was op die heuvel dat Van Vleuten enkele keren haar vleugels openspreidde.

Marianne Vos en Amy Pieters konden Van Vleuten aanvankelijk nog volgen. Toen de veelkampioene er alleen kwam voor te staan, bleef het verschil op Van der Breggen stabiel.

Van Vleuten beet in het zand. Van der Breggen tilde triomferend haar fiets op aan de streep. Ze is voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioene op de weg.

Voor Van Vleuten is het dan weer de eerste nederlaag in 6 wedstrijden dit jaar. Ze won eerder al de Omloop, de Strade Bianche en 3 eendagkoersen in het Baskenland.