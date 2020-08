"Rode Duivels die uit vakantie komen, hebben uitzondering op quarantaine"

"Uitzonderingen voor topsporters, niet enkel voetballers"

Maar wat met spelers die uit de Premier League komen? Normaal moeten zij 14 dagen in quarantaine als ze het land weer binnen willen. Moet daar geen mouw worden aan gepast? "Die mouw is er al", klinkt het. "De UEFA heeft hard gewerkt om samen met verschillende landen uitzonderingen te bekomen voor topsporters, niet enkel voor voetballers."

“Het is een heel complexe en uitdagende periode waarbij we kunnen rekenen op de steun van de Belgische overheid en de UEFA om onze Rode Duivels hier weer in Brussel (en nadien weer bij hun club) te krijgen", vertelt Philippe Rosier bij Sporza.

Alle Rode Duivels mogen naar België komen. We hebben uitzonderingen op de quarantaine, omdat we in een strikte testprocedure zitten.

Wat met Dries Mertens? "Alle Rode Duivels mogen naar België komen"

Maar wat als iemand op vakantie is in een rode zone? Nemen we het voorbeeld van Dries Mertens op Ibiza. “Dat maakt niet uit. Alle Rode Duivels mogen naar België komen", verklaart Rosier. "We hebben uitzonderingen op de quarantaine, omdat we in een strikte testprocedure zitten."

"Nu zijn we nog aan het werken om de Rode Duivels terug te krijgen naar hun club. Dat is momenteel al voor 95% geregeld. Er zijn nog 1 of 2 landen waarvan we de bevestiging nog moeten krijgen, maar dat doen we samen met de UEFA en Buitenlandse Zaken. Ik ben er zeker van dat dat begin deze week ook in orde zal zijn. "

Wat betekent dat dan concreet voor de situatie van Mertens? “Mertens zal verschillende keren getest worden. Dat begint tussen matchdag -14 en -10. Dan komt hij naar België en wordt hij opnieuw getest bij aankomst. Bij de nationale ploeg opnieuw en ook op matchdag -3, want de dag nadien nemen we het vliegtuig naar Denemarken."

"In principe wordt iedereen nog eens getest als we in Denemarken aankomen. Dan spelen we de wedstrijd, komen we weer naar België en op matchdag -1 wordt iedereen nogmaals getest voor de wedstrijd tegen IJsland. Onmiddellijk na de match worden alle spelers nog een laatste keer getest. Daarna kan iedereen weer naar zijn club gaan.” (lees voort onder de foto)