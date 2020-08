Zarco krijgt sanctie voor "onverantwoord rijden" na spectaculaire MotoGP-botsing

Zarco botste met Morbidelli in bocht 3 in Spielberg, hun motoren misten Valentino Rossi en Maverick Vinales van een haar. Zarco liep een breukje op in zijn pols en kon vandaag niet deelnemen aan de eerste vrije trainingen voor de Grote Prijs van Steiermark, ook in Oostenrijk. Zijn deelname aan de race zondag is nog onzeker.

Zarco en Morbidelli moesten gisteren op het matje komen van de racestewards om het incident te bespreken. Andere rijders verweten de Fransman een ongewone lijn te trekken in de bocht, Zarco houdt vol dat hij niet bewust instuurde.