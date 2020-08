Sivakov vraagt veiligheid: "Blij dat ik geen spurter ben, dat zijn gekste jongens in peloton"

Sivakov vroeg in een interview met de BBC dat de internationale wielerbond zijn veiligheidsvoorschriften zou herbekijken naar aanleiding van de zware crash van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen, waarbij de Nederlander van Deceuninck-Quick Step in een coma belandde.

De 23-jarige Jakobsen, een leeftijdsgenoot van Sivakov, werd door Dylan Groenewegen in een razendsnelle massaspurt in de dranghekken gereden. Jakobsen botste aan hoge snelheid op en over de hekken, raakte een official en liep verschillende gezichtsbreuken op. Hij vreesde zelf voor zijn leven, maar vrij vlug kwam er toch positief nieuws.

"Ik hoop dat de UCI de veiligheidsmaatregelen voor de renners zal herdenken, want zulke zaken zouden niet mogen gebeuren", meent Sivakov. "Ik denk dat iedereen betreurt wat ze die dag gedaan hebben. De organisatie zal de hekken herbekijken, ik hoop dat de UCI dat ook doet."

Sivakov, die met Ineos de Tour de France rijdt, viel afgelopen zondag zelf ook in de slotrit van de Dauphiné, toen hij met Julian Alaphilippe op kop reed in een afdaling. De Rus was blij dat hij er veilig en wel vanaf kwam.

"Het kon veel erger zijn, als je ziet wat er gebeurd is. Ik heb geluk gehad", vatte Sivakov samen. "Je moet redelijk gek zijn om een renner te zijn. Ik ben blij dat ik geen sprinter ben, want die jongens zijn de gekste jongens van het peloton en nemen enorme risico's om te winnen."