Renaat Schotte luidt alarmbel: "Loterijgehalte van Tour-protocol is te groot"

" Het lot van veel renners zal in handen liggen van hun eigen artsen, wat de deur openzet naar een gebrek aan objectiviteit. Het protocol legt te veel verantwoordelijkheid in de handen van de teamartsen, waar je de tests volgens mij heel onafhankelijk moet organiseren."

"In theorie is het een heel mooi protocol, maar het houdt weinig rekening met de realiteit van een rondreizend wielercircus", opent Schotte zijn betoog. "In de Tour zullen mensen onvermijdelijk in aanraking komen met mensen buiten de Tour-bubbel."

"De vraag rijst of teamartsen alles eerlijk zullen melden"

"Zullen ze de winstkansen van hun renner in gevaar brengen wanneer er een mecanicien - met wie de renners geen nauw contact hebben - symptomen vertoont, maar de renner wel gezond is? Het is een situatie die men niet had mogen scheppen, maar die er nu wel is. Het loterijgehalte van dit protocol is te groot en schept te veel ruimte voor interpretatie."

"Natuurlijk zijn teamartsen ook wel gebonden aan een eed. Ze hebben een verplichting tegenover zichzelf en tegenover de volksgezondheid om alles naar eer en geweten te melden. Maar hier spreken we natuurlijk ook over een sportwedstrijd. Het is de vraag hoever de artsen zich daar zullen boven stellen, wanneer ze een Tour-winnaar in de gelederen hebben."

Zal een teamarts ingrijpen wanneer een van zijn renners het geel om de schouders heeft en lichte ziektesymptomen vertoont? "Het lijkt me de logica zelf dat je als teamarts ook in functie van je eigen team denkt", stelt Schotte.

"Probleem dat commerciële belangen zo groot zijn"

Voor veel renners wordt de Tour het hoogtepunt van hun (ingekorte) seizoen, maar voor de ploegen wordt het ook het publicitaire zwaartepunt van hun wielerjaar. "De belangen zijn te groot en dat vormt een bijkomend probleem. Men kan zich de vraag stellen of men intern wel dezelfde ethiek zal hanteren als bij het opstellen van het protocol."



"Natuurlijk is het belangrijk dat er maatregelen genomen worden, maar in geen enkele andere sport zie je wat ze nu in de Tour zullen proberen. Namelijk het hele team naar huis sturen in het geval van een positieve test. Elders wordt er overgegaan tot isolatie en testen en hertesten. Dat zullen ze in de Tour niet doen en dat is een gemiste kans", vindt Schotte.

Wat had de Tour-organisatie dan anders moeten doen? "In de eerste plaats had men een onafhankelijke organisatie moeten aanstellen die de tests uitvoert. In het geval van een positieve test moet men ook meteen beginnen met hertesten, want het is geweten dat er soms valse positieven zijn."

Durft Schotte te voorspellen hoeveel ploegen er Parijs zullen halen? "Ik hoop dat ze allemaal aankomen en dat het allemaal maar een storm in een glas water zal zijn. Al vrees ik er wel voor, als je ziet hoe er in verschillende sporten - en ook in het wielerpeloton - al positieve tests zijn geweest."