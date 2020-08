Remco en Fabio steunen elkaar: "Wielersport is nog niet klaar met ons"

Deceuninck-Quick Step zag deze maand twee van zijn goudhaantjes letterlijk uitvallen. Maar ook naast de fiets blijkt de wolvenroedel van Patrick Lefevere hecht want Evenepoel en Jakobsen supporteren ook voor elkaar tijdens hun revalidatie.

Evenepoel zette gisteren zijn eerste stappen en kreeg prompt een bericht met felicitaties van Fabio Jakobsen. "Het is afzien", schreef hij terug. "Maar jij hebt me iets geleerd dat ik niet in me had. Dat steekt in mijn hoofd. het feit dat zowel jij als ik nog leven betekent dat de wielersport nog niet klaar is met ons. Je t'aime mon frère."