Pittige loting voor Roeselare en Aalst in Champions League

Het afgelopen seizoen werd in maart definitief stopgezet zonder dat er een eindklassement werd opgemaakt of een kampioen werd gekroond. De Europese tickets werden uitgedeeld aan de best geplaatste teams in de stand.



Komend seizoen verdedigen maar drie in plaats van vijf volleybalclubs de Belgische kleuren in Europa. Leuven en Achel beslisten vanwege de coronacrisis Europees niet in actie te komen.