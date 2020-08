Nieuwe datum en geheime locatie voor Polderscross Kruibeke, enkel veldrit voor profs

"Samen met het gemeentebestuur en burgemeester Dimitri Van Laere van Kruibeke zijn we tot een akkoord gekomen dat de Polderscross alsnog mag georganiseerd worden, zonder publiek en onder strikte coronamaatregelen."

"Enkel de mannen en vrouwen elite zullen die dag aan de slag gaan. Er staan geen jeugdreeksen geprogrammeerd. Zo beperken we het aantal mensen op het parcours tot een strikt minimum", stelt organisator Kurt Vernimmen.

De veldrit zal dit jaar niet plaats hebben aan Sporthal De Dulpop waar dat voorheen het geval was. De Polderscross verhuist voor deze editie naar een nieuwe locatie.

"Het terrein aan De Dulpop konden we niet zo goed afsluiten. De nieuwe locatie, die we niet willen bekendmaken, kunnen we perfect afsluiten zodat er geen publiek langsheen het parcours kan samentroepen. Die nieuwe locatie is ondertussen al goedgekeurd door de KBWB", vervolgt Vernimmen.

De Polderscross krijgt ook een nieuwe datum aangemeten. "We verplaatsen onze cross bewust van 10 oktober naar 3 oktober. Op 11 oktober is er immers de Superprestigecross in het Nederlandse Gieten. Door nu op te schuiven naar 3 oktober is er in dat weekend nu ook een veldrit en zijn er geen twee wedstrijden in één weekend", aldus Vernimmen.

Vorig jaar ging de zege in de Polderscross naar Eli Iserbyt, die sterker was dan Toon Aerts en Quinten Hermans. Bij de vrouwen kregen we een volledig Nederlands podium. Annemarie Worst liet toen Yara Kastelijn en Ceylin del Carmen Alvarado achter zich.