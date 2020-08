Marathontoppers krijgen in Londen gezelschap van luxehaas Mo Farah

De marathon van Londen vindt normaal in april plaats, maar werd door de coronacrisis verplaatst naar 4 oktober. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor profs en pakt uit met een enorm sterk deelnemersveld.

Bij de mannen komen de twee snelste marathonlopers uit de geschiedenis aan de start: wereldrecordhouder Eliud Kipchoge en nummer 2 Kenenisa Bekele. Ook vicewereldkampioen Mosinet Geremew (4e op de ranglijst aller tijden) neemt deel.

Bij de vrouwen is het onder meer uitkijken naar Brigid Kosgei, Ruth Chepngetich en Vivian Cheruiyot.

Al die ronkende namen kunnen bovendien rekenen op de diensten van luxehaas Mo Farah, die het tempo zal bepalen in het eerste deel van de wedstrijd en een handvol deelnemers naar de olympische limiet moet loodsen.

"De marathon van Londen is al van kindsaf heel belangrijk voor mij. Ik ben in vorm en ik ben in Londen die week. Het past in mijn trainingen. Het is mooi dat ik andere atleten kan helpen om hun doelen te bereiken", zegt Farah.

De organisatie van de Londense marathon is in de wolken. "De grootste atleet in de Britse atletiekgeschiedenis komt als haas anderen helpen om hun olympische droom waar te maken. We zijn overtuigd dat dit andere lopers zal inspireren", klinkt het.