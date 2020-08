Luca Wackermann wint Ronde van de Limousin, Fedeli pakt de slotrit

Luca Wackermann (Vini Zabu) begon met een bonus van 5 seconden aan de slotrit. Vooral het FDJ van Jake Stewart deed flink zijn best om de Italiaan nog uit de leiderstrui te fietsen. Dankzij een tussensprint met bonificatieseconden naderde Stewart tot op 2 seconden van Wackermann.

De overige bonificatieseconden die onderweg te rapen vielen, werden opgepeuzeld door een groepje vluchters dat op 10 kilometer van de streep ingerekend werd.

In de finale bestookte ook Rui Costa nog de leiderstroon van Wackermann. De Portugees stond in de stand op 16 seconden van de Italiaan en samen met Alessandro Fedeli slaagde hij er zowaar in om een gat van zo'n 20 seconden te slaan.

Costa flirtte zo met een dubbelslag, maar werd in een sprint met zijn tweeën gevloerd door Fedeli. Bovendien wist het peloton de kloof nog verkleinen, waardoor Wackermann zijn eindzege veiligstelde.

De 20-jarige Jake Stewart eindigde in de stand op 2 seconden van Wackermann, maar kreeg na afloop wel te horen dat hij de overstap mag maken van het belofteteam van FDJ naar de grote jongens.