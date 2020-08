Koeman neemt ex-ploegmaat Henke Larsson en Alfred Schreuder als assistent bij Barça

Er is nood aan verandering bij Barcelona, dus krijgen we heel wat nieuwe namen. Ronald Koeman loste Quique Setien af als hoofdcoach na een dramatische afloop van het seizoen én het debacle in de Champions League. De 57-jarige ex-verdediger zag Larsson en Schreuder vandaag toetreden tot zijn staf. Ze tekenden allebei tot juni 2022.

Koeman en Larsson kennen elkaar uit hun tijd bij Feyenoord. Ze speelden er samen in de seizoenen 1995-1997. Toen Koeman in Rotterdam coach werd, liep de Zweed er stage.

Larsson is ook geen onbekende bij de Catalaanse club. Hij speelde er in 2 seizoenen (2004-2006) 62 wedstrijden en maakte daarin 22 doelpunten. Hij won met Barça 1 keer de Champions League, 2 landstitels en de Spaanse Supercup. De Nederlander Frank Rijkaard was er toen coach.

Alfred Schreuder geldt volgens zijn nieuwe werkgever als "een expert in strategiespelen en met uitgebreide ervaring in zowel Nederland als Duitsland". Schreuder werkte als hoofdcoach bij FC Twente en TSG 1899 Hoffenheim, waar hij in juni na zijn eerste seizoen wegging, en als assistent-trainer bij Ajax. Hij voetbalde bij onder anderen RKC, NAC en Feyenoord.