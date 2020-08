Kim Clijsters ontmoet Jennifer Brady (WTA-40) in eerste ronde Cincinnati

Alison Van Uytvanck (WTA-58) is de derde Belgische op de hoofdtabel. Haar wacht een kwalificatiespeelster.

Ook Kirsten Flipkens (WTA-79) en Ysaline Bonaventure (WTA-121) kunnen zich nog plaatsen voor de hoofdtabel. Greet Minnen (WTA-106) verloor haar eerste kwalificatieronde.

Elise Mertens neemt ook nog deel aan het dubbelspel, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Het duo won vorig jaar samen de US Open.

Het toernooi van Cincinnati werd dit jaar vanwege de coronacrisis verplaatst naar Flushing Meadows in New York, waar eind deze maand ook de US Open start.

Kim Clijsters zal er haar derde officiële enkelwedstrijd spelen sinds haar comeback.

In Dubai verloor ze in de eerste ronde van Garbine Muguruza, in Monterrey was Johanna Konta in de eerste ronde te sterk.