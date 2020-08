Julie Allemand blinkt opnieuw uit in WNBA en klopt leider Seattle

Voor topteam Seattle was het nog maar de 2e nederlaag in 13 matchen dit seizoen, dat door corona in een grote bubbel in de IMG Academy in Bradenton (Florida) wordt afgewerkt. Indiana was met 90-84 (rust: 44-43) te sterk.

Allemand was niet voor het eerst matchbepalend: de spelverdeelster deed het uitstekend met 12 punten, 7 rebounds en 6 assists in 34 speelminuten. In de assistranking van de WNBA dit seizoen staat de 24-jarige international 3e met een gemiddelde van 5,4 per match.



Indiana kon ook rekenen op Kennedy Burke, die met 23 punten een carrièrerecord neerzette.

Indiana doet dankzij deze zege een goede zaak in de strijd om de play-offs, die enkel voorzien is voor de top 8. Allemand en co staan voorlopig 7e met 5 zeges en 7 nederlagen. De Washington Mystics, met Emma Meesseman, zijn voorlopig tegenvallend 9e met 4 zeges en 7 nederlagen.