Indianentooien voortaan verboden bij Super Bowl-winnaar Kansas City Chiefs

Indianentooien en geverfde gezichten die verwijzen naar de Indiaanse cultuur, zijn vanaf nu verboden in het stadion van de Kansas City Chiefs. De clubleiding zegt al sinds 2014 met Indiaanse stamhoofden te praten om meer begrip te krijgen voor de cultuur en achtergrond van de Indianen.

"Als organisatie was het ons doel om de moeilijkheden van deze gemeenschappen in onze regio te begrijpen. Ook willen we bewustzijn creëren en de rijke tradities vieren van stammen met een historische connectie in Kansas City", verduidelijkt de club in haar statement.

Het American football-team verkreeg ook nieuwe inzichten door de recente protesten tegen racisme en discriminatie, aangewakkerd na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd.