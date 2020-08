Greg Van Avermaet weet wie in zijn CCC-bubbel zit tijdens de Tour de France

Met Matteo Trentin, Simon Geschke en Ilnoer Zakarin heeft CCC nog ex-ritwinnaars in de Tour in de gelederen. De Rus krijgt de vrijheid om voor een klassement te gaan.

Die volgt komend weekend misschien wel tijdens een van de nationale kampioenschappen of vanaf 29 augustus in de Tour.

De 8 namen van CCC:

Van Avermaet: "Laatste keer met CCC maakt me nog meer gemotiveerd"

"Ik voel me goed", vertelt kopman Greg Van Avermaet.

"We weten allemaal dat het een andere Tour zal worden. Iedereen verschijnt aan de start met niet te veel koersdagen in de benen en het is lastig om in te schatten wat we mogen verwachten."

"Elke dag wordt een nog groter gevecht dan anders, voor de ritzege en voor het klassement. Het wordt een lastige koers, maar dat ligt me. Ook enkele ritten zien er goed uit voor mij."

"We hebben een sterk team met veel ervaring. Dit wordt ook mijn laatste Tour bij deze ploeg. Dat is speciaal en dat maakt me nog meer gemotiveerd om een mooi resultaat te behalen."