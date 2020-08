Geen Tour voor Serge Pauwels, die wil blijven koersen: "Ik laat me niet opjagen"

Vijf keer na mekaar aan de start staan van de Tour. Het is zeker niet iedereen gegeven. En Serge Pauwels (36) had van een zesde keer op rij dit seizoen zijn hoofddoel gemaakt. Maar een virale infectie gooit roet in het eten. "Geen corona, voor alle duidelijkheid", zegt Pauwels, "maar een ziekte die op het slechtst mogelijke moment in mijn lichaam zat."