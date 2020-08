F1-renstal Williams verzekert toekomst met Amerikaanse deal

Teambaas Claire Williams meldt in een verklaring dat het team zich dankzij de overname weer kan richten op een terugkeer aan de top in de koningsklasse van de autosport.

De overname heeft geen gevolgen voor de naam van het team. Williams zal ook zijn thuisbasis in het Engelse Grove behouden. Hoeveel geld Dorilton Capital in de renstal steekt, is niet bekendgemaakt.

Het Formule 1-team stond sinds mei te koop, omdat het in acute geldnood zat. Williams incasseerde vorig jaar een verlies van bijna 15 miljoen euro en zag dit jaar als gevolg van de coronacrisis nog grotere financiële problemen opdoemen.

Het team tekende wel deze week het nieuwe Concorde Akkoord, waarmee het zich voor de komende vijf jaar heeft verbonden aan de Formule 1.

Williams is sinds 1977 actief in de Formule 1. De negen wereldtitels bij de constructeurs en zeven wereldkampioenen die het team leverde, zijn uit lang vervlogen tijden. Williams rijdt de laatste jaren steeds in de achterhoede.