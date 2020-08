Erik Gerits (Racing Genk): "Zal verlieslatend zijn, maar we willen fans er weer bij"

"We zijn in het verleden al bij de burgemeester geweest met een plan, maar dat moeten we nu weer een beetje aanpassen", vertelt algemeen directeur Gerits. "In het eerste plan rekenden we op bubbels van 10, dat worden nu bubbels van 5. Maar we denken dat we toch 2.000 tot 2.500 fans op een veilige manier zullen kunnen ontvangen."

"We wachten nog even op een document van Minister van Sport Ben Weyts en dan gaan we opnieuw naar de burgemeester."

Genk heeft natuurlijk meer dan 2.500 abonnees. Wie zal er mogen komen? "Als "De abonnees krijgen zes gratis matchen, maar dat gaat pas in als we weer voor een vol stadion kunnen spelen. Nu zullen mensen met een abonnement een ticket kunnen kopen voor hun bubbel. De eerste 2.000 mogen binnen. Maar als je dat een keer gedaan hebt, kan je dat voor de volgende match niet meer doen met jouw nummer. Iedereen moet de kans krijgen om naar een match te komen."

Dat wordt een hele organisatie? "We doen dat voor de fans. Het zal verlieslatend zijn want alle maatregelen brengen extra kosten met zich mee voor de veiligheid en de hygiëne. Maar we zijn blij dat we onze fans opnieuw kunnen betrekken. In september willen we ze er echt weer bij. We willen tonen dat we het op een goede en correcte manier kunnen."