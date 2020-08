Doelman Thomas Kaminski verlaat AA Gent, komt Sinan Bolat als vervanger?

Thomas Kaminski trok in januari 2019 naar AA Gent, maar in de Ghelamco Arena lag de doelman meer dan eens onder vuur.

Op de openingsspeeldag verloor Gent met 2-1 op het veld van Sint-Truiden nadat Kaminski en zijn verdediging bij het tweede Limburgse doelpunt niet vrijuit gingen.

Afgelopen weekend zat Kaminski op de bank in de thuismatch tegen Kortrijk. Aanwinst Davy Roef nam zijn plaats tussen de palen in.

Kaminski heeft de Gentse boodschap begrepen en verlaat de vicekampioen. De keeper heeft al afscheid genomen van zijn ploegmaats en tekent normaal gezien een contract bij de Engelse tweedeklasser Blackburn Rovers.

Door het vertrek van Kaminski schuift Colin Coosemans weer op van de tribune naar de bank, al is een vertrek van de reservedoelman niet uitgesloten.

Ook AA Gent zou zelf nog naar een doublure voor Roef speuren. Zo gonst in de wandelgangen van de Ghelamco Arena de naam van Sinan Bolat. De doelman geraakte het niet eens met Antwerp over een nieuw contract en zit zonder club. In Gent zou hij herenigd worden met coach Laszlo Bölöni.