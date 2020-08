Deceuninck-Quick Step viert in Frankrijk: tijdrittitel voor Cavagna

De 25-jarige Rémi Cavagna was in Bretagne de snelste op een parcours van ruim 43 kilometer. De renner van Deceuninck-Quick Step deed 6 seconden beter dan Benjamin Thomas (FDJ). Het brons was voor Thomas' ploegmakker Bruno Armirail.

Voor Cavagna was het zijn tweede overwinning van het seizoen. Voor de coronabreak schitterde hij al in de Ardèche Classic. Hij kan zijn nieuwe trui maandag meteen tonen op het EK in Plouay.