Corona of vermoedelijke besmetting bij 2 teamleden? Ploeg moet Tour verlaten

Onder meer Velonews en Het Nieuwsblad konden het document van 18 pagina's inkijken dat ASO aan de ploegen overhandigd heeft.

De voorbije weken en maanden werd gespeculeerd of het volledige Tour-circus ontbonden zou worden bij een positief coronageval, maar dat zou volgens het handboek niet het geval zijn.

De verantwoordelijkheid wordt voor een groot deel bij de aanwezige renners en ploegen gelegd. En de gevolgen kunnen zeer verregaand zijn voor hen.

Wie positief test - renner of staflid - vliegt onherroepelijk uit de ruime bubbel van de Tour.

Maar als een team twee (al dan niet vermoedelijk) positieve gevallen telt - ongeacht of het om renners of stafleden gaat - moet het volledige team verplicht afdruipen.

"Als twee of meer leden van een team sterke vermoedelijke symptomen laten opmeten of positief hebben getest, dan wordt het betrokken team uitgesloten", stipuleert het document.

Je zal - met andere woorden - maar in het geel aan het slotweekend van de Tour willen beginnen en twee personeelsleden in je ploeg testen positief of zijn vermoedelijk besmet...