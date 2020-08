Blessure houdt Kim Clijsters weg van toernooi van Cincinnati

Kim Clijsters had een wildcard gekregen voor het toernooi van Cincinnati, dat volgende week plaatsvindt. Clijsters zou het in de 1e ronde opnemen tegen Jennifer Brady, maar zo ver zal het dus niet komen.

De 37-jarige Clijsters heeft nog altijd te veel last van een blessure aan haar buikspieren en wil met het oog op de US Open geen risico's nemen. "Ik bedank de organisatie dat ik de kans kreeg om hier te spelen. Ik heb mooie herinneringen aan dit toernooi en keek ernaar uit om op de baan te staan", zegt Clijsters.

"Het is een ontgoocheling dat ik moet afzeggen, maar in overleg met de dokter en mijn entourage hebben we beslist dat ik meer tijd nodig heb om te herstellen."

"Ik blijf hier in de bubbel en zal me samen met mijn team voorbereiden op de US Open."