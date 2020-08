Ambitieuze Van der Poel rijdt NK en EK: "Ieder kampioenschap is een doel"

De renner van Alpecin-Fenix wil zowel tijdens de wegrit van het Nederlands kampioenschap in Drenthe (zondag 23 augustus) als die van het Europees kampioenschap in het Franse Plouay (woensdag 26 augustus) een poging doen om de titel te grijpen.

"Alles zal in de plooi moeten vallen om mee te spelen"

"Ik heb vorig jaar in de trui van mijn land mogen rijden en dat is toch altijd wel leuk. Het was zo'n beetje het begin van mijn wegcarrière", zegt Van der Poel.

De Nederlander verwacht een zware wedstrijd in Drenthe: "Het zal sowieso een slagveld worden. De plaatselijke rondjes over de VAM-berg (een helling op een voormalige vuilnisbelt, red.) zijn ook vrij smal. De omloop ligt me normaal gezien, maar een kampioenschap winnen is sowieso lastig."

"Ook omdat je tegen grote blokken opbokst. Wij zijn met z'n drieën (Van der Poel krijgt broer David en Oscar Riesebeek in steun, red.). Alles zal in de plooi moeten vallen om mee te spelen", voorspelt hij.