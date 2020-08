AG2R-ploegmaat van Oliver Naesen test positief op corona

Voor elke koers worden de WorldTour-renners getest. Warbasse had geen symptomen, maar moet toch in quarantaine. Zijn positieve test betekent ook dat Geoffrey Bouchard, Axel Domont en Ben Gastauer later vandaag niet zullen starten in de slotrit van de Ronde van de Limousin.

Bouchard, Domont en Clément Champoussin kunnen zondag ook niet deelnemen aan het Franse kampioenschap op de weg.

De 30-jarige Warbasse rijdt sinds begin 2019 voor AG2R La Mondiale. Op zijn palmares prijken een ritzege in de Ronde van Zwitserland en het Amerikaanse kampioenschap op de weg, allebei in 2017.

De voorbije weken werkte hij voor AG2R het Italiaanse programma af met deelname aan de Strade Bianche, Milaan-Turijn, Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije.