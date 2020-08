Adam Yates wordt de volgende pion in het rondelegioen van Team Ineos

Yates reageerde opgetogen op zijn transfer. "Het vooruitzicht om te rijden voor een Brits team is iets waar ik enorm enthousiast over ben. Ik heb de wielersport zien groeien in het Verenigd Koninkrijk doorheen mijn carrière en dit is dankzij het succes van de Britse renners in dit team."





"Het is een mooie kans en ik voel dat het op het juiste moment komt. Mijn resultaten in rondes van een week en eendagswedstrijden zijn altijd degelijk geweest maar ik wil regelmatigheid in de Grote Rondes aan de dag brengen samen met dit team", besluit Yates.

Ook ploegbaas Dave Brailsford reageerde tevreden. "Ik ben erg gelukkig dat Adam eindelijk het team komt versterken", aldus Brailsford. "Ik voel dat dit de juiste timing is, net wanneer hij in de beste jaren van zijn carrière komt. We beginnen hier aan een nieuwe generatie als de Ineos Grenadiers."