"Misschien is Bölöni verkeerde keuze, maar ik geef het voordeel van de twijfel"

De liefde voor AA Gent kreeg Miguel Wiels al van jongs af aan mee. "Ik ging voor het eerst naar een match toen ik 6 à 7 jaar oud was. Dat is me met de paplepel ingegeven", vertelt Wiels. "Mijn vader nam mij mee naar het voetbal en nu zit ik nog altijd met hem in de tribune van de Ghelamco Arena. Het is een gekoesterd vader-zoonmoment." De titel in 2015 is uiteraard ook voor Wiels een hoogtepunt. Hij looft succescoach Hein Vanhaezebrouck. "Hij is een van de belangrijkste figuren in de geschiedenis van AA Gent. Hein Vanhaezebrouck verdient een standbeeld in het midden van de parking aan de Ghelamco Arena. Hij zette de club definitief op de kaart."

Hein Vanhaezebrouck.

"Geef De Witte en Louwagie voordeel van de twijfel"

De huidige trainer van AA Gent is Laszlo Bölöni, die deze week Jess Thorup opvolgde. De trainerswissel viel niet bij alle Gentse fans in goede aarde. "Thorup bestendigde het aanvallende voetbal van Gent wel, maar eigenlijk was er al een poot vanonder zijn stoel gehaald toen hij in 2019 de bekerfinale verloor met AA Gent", weet Wiels. "Omdat KV Mechelen niet Europees mocht spelen, kon Thorup tijdens de Europese campagne wel redelijk wat successen behalen. Dat heeft ervoor gezorgd dat hij op die 3 poten van zijn stoel is kunnen blijven zitten. Al zijn het er altijd maar 3 geweest." "De laatste weken van vorig seizoen zat Gent in een neerwaartse spiraal. Corona is naar mijn gevoel een verlossing geweest voor het team. Het draaide toen al allemaal wat minder. Ik had eigenlijk verwacht dat Thorup vorig jaar al opzijgezet zou zijn." Veel fans zijn kritisch over de nieuwe aanstelling van Laszlo Bölöni. Ook Wiels twijfelt of het de juiste keuze was: "Misschien is dit een verkeerde keuze, maar ik geef Ivan De Witte en Michel Louwagie het voordeel van de twijfel."

Ik verwacht dat Bölöni de defensie van AA Gent op punt kan zetten. Miguel Wiels

"Ik denk dat we Bölöni iets meer krediet moeten geven. We mogen hem niet alleen afschrijven op het behoudende voetbal dat hij speelde met Antwerp." "Misschien zal de nieuwe coach wel kiezen voor het aanvallende voetbal dat hij indertijd met Standard speelde, toen ze kampioen werden. Bij ons heeft hij ook de mogelijkheden om dat te doen. Toen had hij Mbokani, wij hebben Jaremtsjoek en Depoitre, Odjidja en Kums lopen hier ook rond." "Ik verwacht ook dat hij de defensie op punt kan zetten. Dat is wel een pijnpunt bij ons. Als hij daar iets aan kan doen en de aanvallende impulsen van deze ploeg benut, zou het best wel eens kunnen werken."

Gent-voorzitter Ivan De Witte en Laszlo Bölöni

"Niemand is in topvorm"

Miguel Wiels verwacht tegen Antwerp nog geen wonderen van Bölöni. "Het zou best kunnen dat we tegen Antwerp toch nog op onze doos krijgen en dat AA Gent de competitie begint met een 0 op 9." "Ik heb de vorige 2 matchen gezien en we hoeven er niet flauw over te doen: niemand is in topvorm." "Je voelt dat ook de sterspelers het op dit moment moeilijk hebben. Het is belangrijk dat zij, Depoitre en Jaremtsjoek onder meer, zo snel mogelijk hun oude vorm terugvinden."