Zorgen deze 8 renners van Mitchelton-Scott opnieuw voor peper en zout in de Tour?

De bekendste naam bij Mitchelton-Scott is zonder twijfel Adam Yates, die in 2016 nog net naast het eindpodium in de Tour greep. Sindsdien deemsterde hij wel wat weg als ronderenner en werd hij in de schaduw gezet door zijn tweelingbroer Simon, die vorig jaar 2 ritten won in de Tour.

In de sprints rekent Mitchelton op Luka Mezgec, die op zijn 32e debuteert in de Tour. Voor de rest bestaat het team uit vrijbuiters, waarbij Chaves en Nieve het vooral in de bergen moeten doen en iemand als Daryl Impey, vorig jaar nog de boeman van Tiesj Benoot, in de overgangsritten.



"We zijn blij met de mix van ervaring en talent", zegt manager Matt White. "Dit is een team dat op alle terreinen kan scoren. Vorig jaar was een ongelooflijke editie voor ons. We willen net als toen op ritzeges mikken."