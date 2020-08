Victor Campenaerts: "Ik had Wout van Aert graag opgegeten"

Toen Victor Campenaerts de vraag kreeg of hij tevreden was met de 2e plaats, aarzelde hij een beetje. "Ik had graag Wout van Aert opgegeten. Maar ik ben blij dat mijn tanden niet gebroken zijn", lacht Campenaerts.

"Zoals ik vooraf had gezegd, was Wout absoluut de topfavoriet. Op 30 seconden van Wout van Aert eindigen is momenteel hetzelfde als op 30 seconden van de beste renner ter wereld eindigen."

"Bij iedere bocht die ik nam, dacht ik: "Wout zal hier wel sneller door gereden zijn." Maar het is ook logisch dat je een crosser niet kan volgen in de bochten."

Campenaerts reed rond met 2 barstjes in zijn wervelkolom, opgelopen bij een val 2 weken geleden. "Maar ik had vandaag weinig of geen last van mijn rug."

"Misschien was mijn voorbereiding wel niet optimaal. Maar als ik de Dauphiné had gereden (zoals Van Aert), dan was ik veel vermoeider aan de start gekomen."