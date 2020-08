Thierry Neuville: "Ervaring in Rally van Ieper zal me klein voordeel geven"

Van 19 tot 22 november organiseert Ieper de laatste WK-rally van dit seizoen. Een primeur voor ons land, een inspanning die Thierry Neuville (32) wel weet te waarderen.

"Dit is zeer goed nieuws", zegt de vijfvoudige vicewereldkampioen aan onze redactie. "We wisten natuurlijk al een tijdje dat Ieper kandidaat was, maar zo'n manche in mijn vaderland is mooi."

"Ik heb er al meermaals deelgenomen. Mijn fans en de Belgische rallyliefhebbers krijgen niet vaak de kans om ons aan het werk te zien tijdens het WK, waardoor ik het altijd fijn vond om in Ieper te rijden."

"Die ervaring zal me ook helpen en zal me een klein voordeel geven tegenover mijn concurrenten. Ieper is toch een atypische rally. Eentje op asfalt, maar niet te vergelijken met de andere rally's op asfalt."

"Het wordt een uitdaging. Normaal rijden we er ook in juni, nu in november. Ik weet niet echt wat ik mag verwachten."

Ieper sluit het WK af en vormt dus misschien wel het decor van de titelontknoping. "Het wordt niet evident. Ik heb een beetje achterstand in de tussenstand, maar er is nog niets verloren. We kunnen de leiding nog pakken en die dan verdedigen in Ieper."